رئيسة جورجيا: قد تنقلب موسكو ضدنا إنْ انضممنا للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت رئيسة جمهورية جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، أن “المستقبل الديمقراطي يتجسد بأوروبا، وهذا هو السبب في أن مكاننا داخل الاتحاد”.

وقالت الرئيسة زورابيشفيلي في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، الخميس: “نحن ندرك بالطبع المسؤولية الكبيرة المتمثلة في طلب تسريع عملية القبول، إذ يجب تسريع عملية الإصلاحات الداخلية، لكن لا يمكننا الالتفاف حول أمر آخر، فهناك قضية أمنية تهم المنطقة بأكملها”، معربةً عن أملها بأن “تسرع حالة طوارئ الحرب في أوكرانيا انضمام بلادها للاتحاد الأوروبي”.

ومتحدثةً عن زيارتها لإيطاليا، أضافت زورابيشفيلي، “نأمل ذلك حقاً، وقد أوضح رئيس وزراءكم ماريو دراغي أنه يدعم اندماجنا في المنظومة الأوروبية، وهذا يجعلني أبدأ من جديد بثقة. يجب أن يتجه رد الفعل الأوروبي تجاه العدوان الروسي بالضرورة نحو مزيد من التوحيد: إنه هو رد سلمي، لكنه قادر على ضمان الأمن لدول مثل بلدي”.

وفيما يتعلق بخطر أن تصبح جورجيا هدفاً لرئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى، قالت الرئيسة: “يمكنني التحدث عن الوعي بدلاً من الخوف. كذلك لأننا في الوضع نفسه مثل أوكرانيا، أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، 20% من بلادنا، كان تحت السيطرة الروسية لبعض الوقت، ومن الواضح أن الحرب ضد كييف تضعنا تحت الضغط. نحن مقتنعون أنه مهما حدث، ستعود موسكو للاهتمام بشأننا مرة أخرى، وإذا انتصرت، فإنها تريد المزيد”.

واسترسلت: “إذا خسر الروس، فقد يحاولون حفظ ماء الوجه مع فريسة سهلة مثل جورجيا: دولة صغيرة تفتقر إلى موارد عسكرية كبيرة. إنهم يمارسون معنا لعبة القط والفأر بالفعل، ويختبرون قوة أعصابنا دون الحاجة حتى لاحتلال الأراضي”.

وخلصت الرئيسة زورابيشفيلي الى القول: “أفكر بالاستفتاء على (الوحدة) مع موسكو الذي أرادت أوسيتيا إجراؤه في منتصف تموز/يوليو. لقد قاموا بتأجيله الآن، لكن إلى متى؟”.