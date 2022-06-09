زورابيشفيلي: الكف عن التفكير برد فعل روسي حيال قراراتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة جمهورية جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، إنه “يجب أن نتوقف عن التفكير في رد فعل روسيا على هذا أو ذاك. نحن دولة مستقلة ونتخذ قراراتنا دون التفكير فيما إذا كانت موسكو ستشعر بالأذى أو الإهانة”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) خلال زيارتها لإيطاليا، ذكرت الرئيسة زورابيشفيلي، إن “جميع محاوري، من رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى الرئيس سيرجو ماتاريلا، أكدوا لي أن إيطاليا تقف إلى جانب جورجيا في لحظة حرب مثل هذه، إنها رسالة ثمينة أحملها إلى الوطن”، ولقد “كان هناك أيضًا دعم واضح لانضمامنا إلى الأوروبي”.

وفي معرض حديثها عن الحرب الأوكرانية، أشارت الرئيسة، إلى أن “الوضع مأساوي نظرا للأرواح الكثيرة التي فقدت والدمار الكبير”، لكن “في الوقت نفسه، أنظر بإعجاب كبير إلى كفاح الأوكرانيين، لأنه لا يوجد أحد، وروسيا بشكل خاص، توقع مثل هذه المقاومة، وهذا في حد ذاته انتصار حقيقي”.

وتابعت: “لا نعرف كيف ستنتهي الحرب، لكن الروس قد تراجعوا بالفعل عن أهدافهم الأولية. إذا أضفنا رد الفعل الموحد من جانب الاتحاد الأوروبي، التدخل الأمريكي، التحرك النشط للناتو والانفتاح على التوسع من قبل الاتحاد الأوروبي، فيبدو لي أن بوتين قد خسر كثيراً”.

وحول رد جورجيا، شددت رئيسة الدولة على القول: “لقد وافقنا على جميع العقوبات، نحن نتحكم بحدودنا لأننا الممر بين أرمينيا وروسيا. لكن المهم أن نظل متحدين في قضية التكامل الأوروبي”، واختتمت بالقول: “إذا حاولت روسيا جعلنا نغير رأينا فسترتكب خطأً آخر”.