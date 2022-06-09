إيني تعلن تسجيل علامتها التجارية الجديدة في بورصة ميلانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعلنت مجموعة (إيني) الايطالية للطاقة عن نيتها المضي قدمًا في العرض العام الأولي لأسهم علامتها التجارية الجديدة (إيني پلينتيود)، في سوق عملات (يورونيكست ميلان)، التي تنظمها وتديرها شركة البورصة الإيطالية المساهمة (Borsa Italiana S.p.A.).

وأوضحت مذكرة صدرت عن مجموعة الطاقة الخميس، أن “الاكتتاب العام سيتألف من عرض على الجمهور العام في إيطاليا وطرح خاص محجوز للمستثمرين المؤهلين في إيطاليا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمستثمرين المؤسسيين الأجانب الذين لا ينتمون إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.