دراغي يدعو لمساعدة مواطني الاتحاد الأوروبي والبلدان الفقيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “التصميم نفسه الذي وضعناه في إطار مساعدة أوكرانيا، علينا تسخيره لمساعدة مواطنينا ومواطني الأجزاء الأفقر في العالم”.

وفي مداخلته خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، الذي عقد في باريس، الخميس، ذكّر دراغي، بأن الاتحاد الأوروبي أقر “ست حزم عقوبات، وجهت ضربة كبيرة لروسيا”، لكن “لكي تكون جهودنا فعالة، يجب أن تكون مستدامة على مرور الوقت، وأن تحمل معها الاقتصادات الناشئة والنامية”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أن “علينا تحرير ملايين الأطنان من المواد الغذائية”، المحتجزة “في موانئ أوكرانيا” بسبب الصراع، مبيناً أن “جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة”، لكنها “الوحيدة للأسف”.

وشدد دراغي على وجوب “أن نقدم للرئيس (الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي الضمانات الضرورية بأن الموانئ لن تتعرض للهجوم”. واختتم بالقول إن “علينا أن نستمر بدعم الدول المستوردة، على غرار ما يفعل الاتحاد الأوروبي”.