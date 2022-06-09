دراغي: التضخم نتيجة لصدمات العرض وليس التسخين الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- عزا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي ارتفاع معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى “صدمات العرض” وليس نتيجة “التسخين الاقتصادي”.

وقال دراغي، المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي، خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، “إذا استبعدنا الطاقة والغذاء من التضخم في أوروبا، فإن الزيادة في الأسعار تبلغ النصف. إنها قفزة كبيرة، لكنها أقل بكثير من تلك في الولايات المتحدة”.

وأشار دراغي إلى أن “معدل البطالة في منطقة اليورو أقل بقليل من 7%، في حين أن الاستهلاك أقل من مستويات ما قبل الوباء. هذه كلها مؤشرات على أنه لا تزال هناك قدرة غير مستخدمة في الاقتصاد”.

وأردف “لذلك، على الأقل في الاتحاد الأوروبي، فإن ارتفاع التضخم ليس علامة على فرط النشاط الاقتصادي، ولكنه نتيجة لسلسلة من صدمات العرض. يجب أن تستعيد الأجور قوتها الشرائية، ولكن دون خلق دوامة أسعار-أجور، والتي من شأنها أن تقود إلى معدلات فائدة أعلى من الحالية”.