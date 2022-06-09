مسؤول إيطالي: انتشار أكبر لكوفيد في الصيف لكن دون مشاكل كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إن “في فصل الصيف عندما ستكون هناك حرية من جميع القيود، سيكون هناك انتشاراً أكبر لمتحوّرات فيروس كورونا أيضا، سواء أكان بسبب وصول سياح عديدين إلى إيطاليا من الخارج، أم الحشود الأكبر للناس”.

واستدرك وكيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري، في تصريحات متلفزة لنشرة أخبار (سكاي 24) الخميس: “لكنني لا أعتقد أن انتشار الفيروس هذا سيسبب أية مشاكل كبيرة. نحن مطعّمون بنسبة كبيرة وأقسام العناية المركزة تفرغ من نزلائها، لكن ما هي المخاطر؟”.

وتابع القول، إنه “لسوء الحظ أنه إذا كان المتحوّر الجديد للفيروس يصيب أكثر ويسبب أعراضاً أكبر، فربما نجد أنفسنا مثقلين بحالات العدوى في بعض مناطق البلاد، وهذا من شأنه أن يبطئ الأعداد المتبقية الخاصة بحالات غير كوفيد 19″، فـ”علينا اليوم استئناف معالجة المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية لأمراض أخرى وتخلّفوا عن الركب بسبب الوباء”.

وتعليقًا على التعميم الجديد لوزارة الداخلية، عقب توقيع اتفاقية بين وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي ووزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، حول التوصية وليس الإلزام بارتداء الكمامة الوقائية في أماكن الاقتراع، قال سيليري، إن “القرار الذي اتخذ أمس جاء بناء على دليل علمي على الانتشار الحالي للفيروس الذي يسمح في الانتخابات المقبلة بالتوصية بارتداء الكمامات”.

وخلص وكيل وزارة الصحة الى القول: “إذا ذهب المرء للتصويت ورأى أن هناك حشداً من الناس، فمن الأفضل له ارتداء الكمامة الوقائية”.