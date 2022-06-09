الاتحاد الأوروبي يحدد خطوات جديدة لحماية مواطني دوله الأعضاء من الارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء إلى “مواصلة النقاش حول التبادل الفعال للمعلومات حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا”، وذلك حسب البيان الصادر في بروكسل الخميس بشأن “الانجازات والخطوات التالية في حماية الأوروبيين من الإرهاب”.

وحض البيان سلطات الدول الاوروبية على “إصدار حظر دخول على رعايا دول ثالثة يشكلون تهديدًا للأمن القومي ومواصلة إدخال هذا الحظر في نظام معلومات شنغن”، وشجع على “زيادة التعاون بين سلطات مكافحة الإرهاب والسلطات المسؤولة عن منح حق الإقامة من أجل ضمان أقصى قدر من التنسيق”.

كما طلب المجلس الأوروبي من الدول الأعضاء “استكشاف سبل للحد من وسائل عمل مروجي التطرف”، ودعا إلى “اليقظة لضمان عدم استفادة منظمات تروج للعنف والكراهية من الأموال العامة”، داعيا إلى “مزيد من التنسيق بشأن الإجراءات والتدابير التقييدية لحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي” وطالب المفوضية بـ”النظر في الحاجة إلى تطوير أطر قانونية تسمح بالاعتراف المتبادل بحظر الدخول على الإرهابيين المشتبه بهم”.

كما شدد البيان على الحاجة إلى “مواصلة التبادل فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات الرقمية، بما في ذلك حفظ البيانات أو التشفير أو الذكاء الاصطناعي”، كما دعا المفوضية إلى “تقييم ما إذا كانت هناك مبادرة تشريعية مناسبة لوضع قواعد دنيا بشأن تعاريف الجريمة والعقوبات في الاتجار غير المشروع بالأسلحة”.