كونتي: إعادة قضية إرسال السلاح لأوكرانيا للبرلمان ليست اختبارا لتماسك الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي رغبة الحركة في اختبار تماسك الائتلاف الداعم لحكومة ماريو دراغي عبر تصويت برلماني جديد يجري في وقت لاحق من الشهر الجاري حول إرسال دفعة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

وقال كونتي، على هامش تجمع انتخابي في مدينة باري (جنوب شرق) “لم نرغب قط في أن تكون هذه المناقشة في البرلمان محاولة لوضع الحكومة في مأزق”، ولكن “بعض المعلقين السياسيين الخبثاء عملوا على تفسيريه بهذا المعنى، وليس نحن”.

وأشار كونتي إلى أن دعوة الحركة إلى إعادة طرح مسألة إرسال السلاح للنقاش البرلمان في 21 حزيران/يونيو الجاري، جاءت “احتراما للبرلمان، فمن الصواب أن يتناقش ممثلو الشعب، وأيضا لتعزيز الحكومة وتوجيهها نحو مفاوضات سلام” بين الكرملين وكييف.

وكان كونتي وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني قد أعربا عن رفضهما إرسال دفعة ثالثة من السلاح إلى أوكرانيا. وتنتمي الحركة وحزب الرابطة إلى الائتلاف الحاكم ، الذي يحظى بدعم معظم القوى السياسية في البرلمان.