إيطاليا: 84 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل 23042 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (9 حزيران/يونيو) تسجيل 84 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و23 ألفا و42 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 12.9% بعد أن كانت أمس 11.8%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاربعاء كانت 80 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 22 ألفا و361 إصابة.

وسجلت بيانات الوزارة استمرار وتيرة الانخفاض في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (مريضان أقل) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 197 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 62 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و234.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و589 ألفا و595، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و253 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 16 مليون و797 ألفا و125.