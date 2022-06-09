دي مايو: نواصل دعم تركيا في جهود استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن “المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) أساسية ونحن ندعم جميع جهود المفاوضات. لقد دعمنا تركيا وسنواصل دعمها، وقد طلبنا من الهند الترويج لتعزيز الحوار بين الجانبين لدفع (الرئيس فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات. كما عملنا على حض الصين من أجل القيام بدور استباقي نشط فيما يتعلق بالسلام”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية “إذا لم تستأنف المفاوضات، فستواصل موسكو خلق حالة خطيرة من عدم الاستقرار في العالم من منظور اقتصادي ومالي وأمن غذائي”.