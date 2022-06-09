المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: 3 مليون حالة عبور للحدود من أوكرانيا، مع عودة 2.3 مليون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف –أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه حتى تاريخ 7 حزيران/يونيو، تم تسجيل حوالي 7.3 مليون حالة عبور للحدود من أوكرانيا، مع عودة 2.3 مليون شخص عبر الحدود إلى داخل البلاد، حسبما جاء في بيان.

وفقاً للبيانات الجديدة التي تم الحصول عليها من السلطات الوطنية والتي جمعتها المفوضية، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 4.8 مليون لاجئ من أوكرانيا في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك أولئك الذين عبروا أولاً إلى البلدان المجاورة ثم تابعوا طريقهم إلى جهات أخرى.

وحسب المفوضية الأممية للاجئين، فإن الحرب في أوكرانيا تسببت بنشوء واحدة من أكبر أزمات النزوح البشري التي يشهدها العالم اليوم. فقد عبر ملايين اللاجئين إلى البلدان المجاورة، ونزح عدد أكبر داخل البلاد. وقد استجابت المفوضية مع تطور الأوضاع وتوفر بيانات جديدة.

ونوه بيان المفوضية بأن التضامن الذي تبديه الدول المستقبلة للاجئين لا يزال استثنائياً. فقد اتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير غير مسبوقة، حيث فعّلت أمر الاتحاد الأوروبي القاضي بتوفير الحماية المؤقتة لأول مرة، وهو ما يضمن سبل الوصول إلى الحماية والخدمات للاجئين القادمين من أوكرانيا. كما وسعت دول أوروبية أخرى نطاق خطط مماثلة لتوفير الحماية.

من بين 4.8 مليون لاجئ أوكراني ممن تم حصر أسمائهم في أوروبا، تم تسجيل 3.2 مليون شخص للحصول على الحماية المؤقتة أو على برامج حماية وطنية مماثلة.

وأشارت إلى أنه، على الرغم من أن الوضع الأمني ​​في أوكرانيا لا يزال متزعزعاً، فقد تم تسجيل حالات من عبور الحدود ذهاباً وإياباً. يعبر البعض إلى أوكرانيا لتقييم الوضع أو الاطمئنان على الممتلكات أو لزيارة أفراد الأسرة أو لمساعدتهم على المغادرة، فيما يتوجه آخرون إلى غرب أوكرانيا ومناطق حول كييف وتشرنيهيف معتزمين البقاء فيها.