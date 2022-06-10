دبلوماسي إيطالي سابق يحذر من “نهاية غير تفاوضية” للحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس معهد دراسات السياسة الدولية في إيطاليا (ISPI)، الأمين العام السابق لوزارة الخارجية، جامبيرو ماسولو من تداعيات صراع “لا ينتهي بطريقة تفاوضي” في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي الإيطالي السابق، في حوار مع (آدنكرونوس) الجمعة “نأمل جميعًا أن تنتهي الحرب قريبًا وأن يتم التوصل إلى شكل تفاوضي للسلام، لأن هذا سيسمح لنا بالبدء في التخطيط لما سيكون يومًا ما النظام الأمني ​​المستقبلي في أوروبا”.

وأردف “لسوء الحظ، يحزنني أن أرى أن الوضع على الأرض لا يبدو أنه يسير في هذا الاتجاه. من الواضح أن الطرف الروسي، وهو المعتدي، لا يريد وقف العدوان ويعتقد بالفعل أنه يمكن أن يعزز مواقفه، بينما يعتقد الطرف الأوكراني أنه لا يزال لديه الكثير للدفاع عنه”، فـ”الخطر الذي نواجهه هو (خط ماجينو) في قلب أوروبا”، في إشارة إلى الخط الدفاعي الفرنسي الذي أشرف على أنجازه وزير الحرب أندريه ماجينو في الفترة ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية للحماية من هجوم ألماني مباغت.

وقال ماسولو “هذا بالتأكيد ليس في مصلحة أوروبا وإيطاليا، بل يعني استمرار الصراع وبالتالي استمرار العقوبات. ومع ذلك، لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول انتهاء الحرب بانتصار المعتدي. وهذا هو سبب استمرارنا في مساعدة الضحية امتثالاً لقواعد القانون الدولي”.