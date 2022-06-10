اتحاد إيطالي: على الحكومة فرض سقف لأسعار المحروقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال اتحاد إيطالي، إن على الحكومة فرض سقف على أسعار المحروقات، التي تستمر أسعارها بالارتفاع في البلاد بلا هوادة.

وأضافت هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، أن “في إيطاليا، ارتفع متوسط ​​السعر الوطني للبنزين إلى 2.018 يورو/لتر، بينما وصل سعر وقود الديزل إلى 1.939 يورو/لتر”.

وأشار الاتحاد إلى أن “أسعار البنزين في بعض الأماكن قد خرقت سقف الـ2.3 يورو للتر الواحد، كما هي الحال في سردينيا أو إيسكيا، حيث وصلت أسعار في بعض محطات التعبئة إلى 2.349 يورو/لتر”.

ووفقًا لتقارير(كوداكونس)، فإن “هذا التصعيد في قوائم الأسعار، يفاقم من يوم لآخر تكاليف إعادة التزود بالوقود من قبل المستهلكين”، إذ “يكلف البنزين الآن حوالي 26٪ أكثر من قيمته عام 2021، بينما حلّقت أسعار وقود الديزل بنسبة 32.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وبهذا الصدد، قال رئيس (كوداكونس)، كارلو ريينتسي، إن “هذا يعني، على أساس قوائم الأسعار الحالية، أن الأسرة التي لديها سيارات تعمل بالبنزين، تنفق 499 يورو أكثر سنويًا على التزود بالوقود، وهي تكلفة تصل إلى زيادة بـ572 يورو في حالة سيارات الديزل”.

وخلص ريينتسي إلى القول إن “خفض الرسوم على إنتاج الوقود لم يعد كافيًا، ويجب على الحكومة التدخل فورًا لوقف أسعار البنزين والديزل بوضع سقوف قصوى على قوائم الأسعار للمستهلك، ووقف المضاربات التي تؤثر على المواطنين”.