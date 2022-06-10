أمين عام ناتو يزور فنلندا والسويد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة أن الأمين العام للحلف، يانس ستولتنبرغ سيزور فنلندا والسويد في الفترة من 12 إلى 13 حزيران/يونيو الجاري.

وقدمت الدولتان الإسكندنافيتان الشهر الماضي طلب الانضمام للحلف، والذي يواجه معارضة شديدة من جانب تركيا، التي تتهمهما بـ”إيواء إرهابيين”، في إشارة إلى المتمردين الاتراك الاكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني.

وفي فنلندا، سيلتقي ستولتنبرغ الرئيس ساولي نينيستو ووزير الخارجية بيكا هافيستو، كما سيشارك يوم الأحد في (حوارات كولتارانتا).

وسيتوجه الأمين العام للحلف يوم الاثنين إلى السويد حيث سيلتقي رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون وحكومتها.