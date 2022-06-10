وزير خارجية أوكرانيا: محادثات استئناف صادرات الحبوب وصلت لمرحلة نشطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبيا أن المحادثات بشأن استئناف صادرات الحبوب وصلت إلى “مرحلة نشطة”، دون الكشف عن التفاصيل.

وكتب كوليبا الجمعة في تغريدة على منصة (تويتر) “تحدث مع نظيرتي السنغالية عائشة تال صال بشأن قضايا ثنائية وسبل مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب الروسية. تريد أوكرانيا الاستئناف الكامل لصادرات المواد الغذائية بقدر ما يحتاجها المستهلكون. نحن في مرحلة نشطة من المحادثات لإيجاد حلول”.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) قد تحدثت في تقرير أخير عن احتمال انحسار أسواق الأغذية وتسجيل الفواتير العالمية للواردات الغذائية لمستوى قياسي جديد. وأفاد التقرير عن توقعات الأغذية بأن “العديد من البلدان الضعيفة تتكبّد كلفة أكبر ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية”، وذلك نظرًا إلى “الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات، والشواغل المتعلقة بأحوال الطقس، وزيادة أوجه انعدام اليقين في الأسواق الناشئة عن الحرب في أوكرانيا”.