مفوضية اللاجئين الأممية: ارتفاع حاد بضحايا مياه المتوسط رغم انخفاض عمليات عبور المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات عبور المهاجرين واللاجئين للبحر المتوسط نحو أوروبا، إلا أن عدد الضحايا شهد “ارتفاعا حادا”.

ووفق تقرير المفوضية الأممية الإحصائي الجديد، بعنوان (لا نهاية في الأفق)، تم تسجيل حوالي 3,231 حالة وفاة أو فقدان في البحر المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسي في العام الماضي (من مجمل 123,300 حالة عبور فردية)، مقارنة بـ 1,881 في عام 2020 (ضمن 95,800 حالة عبور فردية)، وأكثر من 2,227 في عام 2018 (من مجمل 141,500 حالة عبور).

وجددت مفوضية اللاجئين الدعوة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع الوفيات وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يضطلعون في هذه الرحلات، وأصدرت استراتيجية محدّثة للحماية والحلول ونداء للتمويل في وقت سابق من نيسان/أبريل.

يدعو النداء إلى زيادة المساعدة الإنسانية والدعم والحلول للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وأولئك الناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويغطي حوالي 25 دولة عبر ثلاث مناطق مختلفة متصلة بنفس الطرق البرية والبحرية التي يستخدمها المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون.

في الوقت نفسه، تحث المفوضية الدول على ضمان بدائل آمنة للمعابر الخطرة والالتزام بتعزيز العمل الإنساني، والإنمائي والسلام لمواجهة التحديات التي تعتري الحماية والحلول.