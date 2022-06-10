وزيرة داخلية إيطاليا: تحقيق خطوة للأمام للسياسة الأوروبية لإدارة تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شاركت وزيرة الداخلية في الحكومة الايطالية، لوتشانا لامورجيزي اليوم الجمعة في مجلس الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الذي أقر حزمة تنفيذية للمرحلة الأولى من النهج التدريجي للهجرة واللجوء، بما في ذلك آلية تضامن لمساعدة دول الدخول الأولى الأعضاء ولائحتان لتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة “هذا تقدم ذو أهمية إستراتيجية نحو سياسة أوروبية لإدارة مشتركة ومتوازنة لتدفقات الهجرة ومستوحاة من مبادئ التضامن والمسؤولية”، معربة عن شكرها لجهود الرئاسة الفرنسية للمجلس الأوروبي في “تطبيق هذا النهج التدريجي، الذي طال انتظاره، ويكرس التقدم المحرز في الربط بين المسؤولية والتضامن، وتفعيل آلية فعالة لإعادة توزيع المهاجرين”.

وحسب لامورجيزي، فإن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعمل بشكل أساسي لصالح الدول الأعضاء التي يتعين عليها التعامل مع عمليات الإنزال بعد عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط ​​وعلى طول طريق غرب المحيط الأطلسي، ويستند إلى ضمان حصص إعادة توطين مناسبة”. وقالت إنه “سيتم في الأيام القليلة المقبلة تشغيل منصة، بتنسيق من الرئاسة والمفوضية، لتنفيذ آلية إعادة التوزيع”.