إيطاليا: تسجيل 63 وفاة بكورونا و21554 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الجمعة (10 حزيران/يونيو) تسجيل 63 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و21 ألفا و554 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وسجلت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات تراجعا طفيفا، حيث بلغت 12.7% بعد أن كانت أمس 12.9% .

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الخميس كانت 84 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 23 ألفا و42 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة المحدثة، انخفض عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمريض واحد ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 196 سريرا، كما تراجعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 72 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و162.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و611 ألفا و607، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و305 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 16 مليون و820 ألفا و881.