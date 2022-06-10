دي مايو: على روسيا إعطاء إشارات لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن موانئ أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي- جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو الجمعة دعوة السلطات الروسية لإعطاء إشارات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولرفع الحصار عن موانئها في البحر الأسود لاستئناف تصدير الحبوب.

وقال دي مايو، على هامش حدث بمدينة نابولي جنوبي العاصمة روما، “إذا لم تعطِ روسيا إشارات بشأن القمح وعن وقف إطلاق النار، فهذا يعني أنها تريد الحرب فقط وتبين أنها لا تريد السلام”. وأضاف “هذا ليس ما نبتغيه وسنواصل تنفيذ جميع المبادرات التي من شأنها دعم الأوكرانيين وتحقيق السلام”.

وبشأن الافراج عن صادرات الحبوب، قال وزير الخارجية “نحن بحاجة إلى عمل جماعي بقيادة الأمم المتحدة، وينبغي على المجتمع الدولي أن يُظهر لروسيا أنه في نفس الجانب، أي جانب الشعب الأوكراني وأيضًا جميع الشعوب التي تعاني حاليًا من انعدام الأمن الغذائي، لأن شحنات القمح لم تغادر الموانئ الاوكرانية”.