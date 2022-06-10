حزب الرابطة الإيطالي ينتقد بشدة لاغارد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد حزب الرابطة الإيطالي، الذي يتزعمه ماتيو سالفيني، بشدة إعلان المصرف المركزي الأوروبي عن زيادة تدريجية في سعر الفائدة ابتداء من شهر تموز/يوليو القادم لوقف التصاعد المتواصل للتضخم.

وأشار بيان للحزب صدر الجمعة، إلى أنه “يتعين على (محافظ المصرف المركزي الأوروبي، الفرنسية كريستين) لاغارد أن تساعد الاقتصاد ولا تعاقبه. فبعد عامين من الوباء والإغلاقات القسرية لنشاط الانتاج، ومع الحرب على أعتاب أوروبا والارتفاع الجنوني لأسعار الوقود مرة أخرى، حان الوقت لمنح السيولة للنظام الاقتصادي بدلا من تقييد الائتمان عن طريق رفع أسعار الفائدة”.

وأضاف البيان إنها “عملية ضارة لإيطاليا ذات الدين العام المرتفع ولأولئك الذين لديهم رهون عقارية أو يضطرون إلى الاستدانة من البنوك لشراء منزل”.

ورأى بيان حزب الرابطة “أن المواطنين والأسر والشركات بحاجة إلى أكسجين، وليس لزيادة شد الأحزمة”.