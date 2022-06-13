البابا: لنصلِّ ونكافح من أجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة والكفاح من أجل السلام.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بالأمس في بريسلاو، في بولندا، تمَّ إعلان تطويب الأخت باسكوالينا يان وتسعة راهبات شهيدات من جمعيّة راهبات القديسة إليزابيتا، قُتلنَ في نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق معادٍ للإيمان المسيحي”.

وأضاف البابا، أن “هذه الراهبات العشر، على الرغم من إدراكهن للخطر الذي كُنَّ سيتعرضن له، بقين بقرب المسنين والمرضى الذين كُنَّ يعتنينَ بهم. ليساعدنا جميعًا مثالهنَّ في الأمانة للمسيح، ولاسيما المسيحيين المضطهدين في مختلف أنحاء العالم، لكي نشهد للإنجيل بشجاعة”.

وتابع الأب الأقدس، “والآن أرغب في أن أتوجّه إلى شعب وسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. أيها الأعزاء، مع الأسف الشديد، بسبب مشاكل في الساق، اضطررت إلى تأجيل زيارتي إلى بلدانكم، التي كانت مُقرّرة في الأيام الأولى من شهر تموز يوليو. أشعر حقًا بأسف شديد، لأنني اضطررت إلى تأجيل هذه الزيارة التي تهمُّني كثيرًا. أعتذر منكم على ذلك. ولنصلِّ معًا لكي أتمكن بعون الله والرعاية الطبية من الحضور بينكم في أسرع وقت ممكن. لنتحلَّ بالثقة!”

وذكر البابا أنه “يصادف اليوم، اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال. لنلتزم جميعًا من أجل القضاء على هذه الآفة لكيلا يُحرم أي فتى أو فتاة من حقوقهما الأساسية ويُجبران على العمل. إن واقع استغلال القاصرين في العمل هو واقع مأساوي يسائلنا جميعاً”.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول إن “فكرة السكان الأوكرانيين الذين تعذبهم الحرب لا تزال حية في قلبي. لا نسمحنَّ لمرور الوقت بأن يهدئ من آلامنا وقلقنا على هؤلاء الأشخاص الذين يتعذبون. من فضلكم لا نعتدنَّ على هذا الواقع المأساوي! وإنما لنحمله على الدوام في قلوبنا. لنصلِّ ونكافح من أجل السلام”.