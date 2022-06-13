إيطاليا: إصابات كوفيد 18,678 والضحايا 26

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن 18,678 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في أرجاء البلاد حتى الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 26 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 167,391 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه حتى “الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم إجراء 127,704 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 14.6٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “أعداد المرضى في المستشفيات، ممن يعانون من أعراض وباء كوفيد 19 آخذ في الازدياد، بإجمالي 4118 مريضًا، وهم أكثر من أمس الأول بمجموع 42 حالة”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “من ناحية أخرى، انخفض عدد المرضى في أقسام العناية المركزة، ليصل إلى 183 شخصاً في المجموع”، وهم “أقل مقارنة بأمس الأول بـ10 حالات”.