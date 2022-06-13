الداخلية الإيطالية: الاقبال على الانتخابات الإدارية بنسبة 54.72٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الإدارية المحلية، بلغت 54.72٪، وهو الرقم النهائي لعملية التصويت التي جرت يوم أمس الأحد في 818 بلدية تديرها وزارة الداخلية. بينما بلغت نسبة المشاركة بالمشاورات السابقة 60.12٪.

وأضافت مذكرة للوزارة صدرت الإثنين، أنه “بالتفصيل، كان السؤال الأول الذي ينبغي التصويت عليه، والذي يتعلق بقانون سيفيرينو (الخاص بمقاومة الفساد والذي اتخذ اسمه من وزيرة العدل في حكومة ماريو مونتي، باولا سيفيرينو)، حظي بنسبة إقبال بلغت 20.95٪، وهي النسبة الأعلى”. أما “بالنسبة للسؤال الثاني، فقد كان بشأن تقييد الإجراءات الاحترازية، وبلغت نسبة المشاركة بشأنه 20.93٪”.

وذكر بيان الداخلية، أن “النسبة نفسها (20.93٪) حظي بها السؤال الثالث حول الفصل الخاص بوظائف القضاة”. وقد “بلغت نسبة الإقبال 20.92٪ على السؤالين الآخرين: السؤال الرابع حول حق التصويت العلمانيين في المجالس القضائية بشأن تقييمات القضاة، والخامس بشأن إلغاء عملية جمع التواقيع لترشح القضاة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء (CSM)”.