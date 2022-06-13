العفو الدولية تُبلغ عن جرائم حرب في خاركيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – أكدت منظمة العفو الدولية أن “هناك جرائم حرب ارتكبت في خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصمة كييف”.

واستنكرت المنظمة في تقرير نُشر اليوم الإثنين، “الهجمات التي يشنها الروس بالقنابل العنقودية، والتي أودت بحياة مئات المدنيين”، مبينةً أن “القصف المتكرر للأحياء السكنية في خاركيف هو هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وبالتالي فهي تشكل جرائم حرب”.

وجاء ذلك في المذكرة التي تدين “كلا من الهجمات التي نفذت باستخدام القنابل العنقودية، سواء أكانت تلك التي تمت بصواريخ غير موجهة أم بالقذائف المدفعية الأخرى”. مشيرة إلى أن “استمرار استخدام مثل هذه الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في المناطق المأهولة بالسكان، مع العلم أنها تتسبب بشكل متكرر في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، قد يرقى إلى مستوى توجيه هجمات ضد السكان المدنيين”.

وقالت منظمة العفو إنها اكتشفت “أدلة في خاركيف لاستخدام متكرر من قبل القوات الروسية للقنابل العنقودية من طراز (9N210) و(9N235) وكذلك الألغام الأرضية القابلة للنثر، وكلها محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية”.