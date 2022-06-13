وزيرة التعليم العالي الإيطالية تشارك بقمة مجموعة السبع للعلوم في فرانكفورت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تشارك وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الإيطالية ماريا كريستينا ميسّا، في اجتماع وزراء العلوم لمجموعة السبع، المقرر عقده في فرانكفورت، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 12 إلى 14 حزيران/يونيو الجاري.

الاجتماع الرئيسي الذي سيعقد في 13 حزيران/يونيو، سيشهد حضور وزراء كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور المفوض الأوروبي للابتكار، البحوث، الثقافة، التعليم والشباب، ماريا غابرييل، حيث تناقش مركزية العلم والبحث في مجال ضمان مستقبل أكثر إنصافًا واستدامة، وبحث المبادرات المشتركة الممكنة لتحقيق هذا الهدف الطموح.

كما تهدف الأعمال أيضًا إلى وضع سياسات مشتركة مفيدة لمواجهة التحديات الرئيسية في عصرنا، كالحاجة إلى حماية وتعزيز حرية العلم والبحث وسلامتهما، احتواء التغيّر المناخي، والاستثمار في البحث حول أوضاع لمتلازمة لونغ كوفيد”.

وستركز المناقشة أيضًا على حالات الطوارئ الدولية الحالية، مع إشارة خاصة إلى السياسات الرامية إلى دعم الباحثين والطلاب الأوكرانيين.