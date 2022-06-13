وزير الخارجية الإيطالي يحذّر من كارثة غذائية غير مسبوقة إن لم تتوقف حرب القمح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا – حذّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، من حدوث كارثة غذائية غير مسبوقة إن لم تتوقف حرب القمح في أوكرانيا.

وقال الوزير دي مايو في تصريحات خلال زيارته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الإثنين، إنه “لا يمكننا أن نسمح بحرب تسببت بالفعل بوفاة مئات الأطفال الأبرياء، وما يقرب من ثلاثمائة قتيل في أوكرانيا بالفعل، لإضافة ضحايا آخرين من الأطفال الذين ماتوا بسبب حرب القمح”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن هذه الحرب “من شأنها أن تؤدي إلى وقوع كارثة غذائية غير مسبوقة”، مؤكدا أن “إيطاليا في الطليعة وستواصل سعيها الجاد” لوضع حد لحرب القمح الجارية.