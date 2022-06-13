دي مايو: على بوتين وقف الحرب وتحرير القمح لتجنب آثار مدمرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب في أوكرانيا وتحرير صادرات القمح لتجنب آثار مدمرة.

ورأى الوزير دي مايو في تصريحات خلال زيارته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الإثنين، أنه “لتجنب موقف درامي ناجم عن أزمة الغذاء، هناك حاجة إلى إجراءات ملموسة من قبل روسيا”، فـ”من الضروري أن يضع بوتين نهاية للحرب ويرفع الحظر عن تصدير الحبوب”، مبيناً أنه “خلافا لذلك، ستكون آثار هذه الحرب المزدوجة، مدمرة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن “الحديث عن حرب القمح لا يعني تغذية مخاوف كاذبة، بل يعني النظر بواقعية إلى منظور ما يمكن أن يحدث؛ انقلابات شاذة، توترات اجتماعية، حروب جديدة في إفريقيا وتدفقات جديدة للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا أيضاً”، مشددًا على أن “الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة”.

وأكد دي مايو أنه “لحل هذا الوضع، ستواصل إيطاليا الالتزام في طليعة سعياً إلى حلول قادرة على ضمان الأمن الغذائي للبلدان الأكثر عرضة للأزمة، بدءًا من البلدان الأفريقية”.