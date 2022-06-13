إيطاليا: الأمن الغذائي في إفريقيا معرض لخطر كبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أديس أبابا – أعربت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، عن “قلق كبير للغاية بشأن بعض نقاط الضعف، مثل تداعيات الصراع في أوكرانيا على الأمن الغذائي في القارة الأفريقية”، والتي “تتعرض لخطر كبير”، جرّاء ذلك.

وقال الوزير دي مايو في تصريحات خلال زيارته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الإثنين، إن “الحوار الوزاري الأول لدول حوض المتوسط ​​حول أزمة الغذاء قد بدأ الأسبوع الماضي في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، بمشاركة مدير منظمة الفاو شو دونيو”، مؤكداً أن “إيطاليا في الطليعة لمعالجة تداعيات الأزمة الغذائية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيراً إلى أن ما يحدث “دليل آخر على أنه لا توجد دولة مستثناة من الآثار المؤلمة للمبادرات العسكرية غير المبررة من جانب موسكو”.