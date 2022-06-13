أمين جامعة الدول العربية يستقبل وزير خارجية لاتفيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط استقبل اليوم الاثنين وزير خارجية جمهورية لاتفيا، إدغار رينكيفيتش والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة، وذلك غداة تصريحات للأول تحدث فيها عن ضغوط غربية تمارس على الدول العربية للتصويت في المحافل الأممية ضد العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا وتطويق الكرملين.

وقال المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط تباحث مع وزير الخارجية لاتفيا حول “سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك في إطار الشراكة العربية الأوروبية”، مؤكدا على “أهمية هذه الشراكة وضرورة الاهتمام بتعزيزها باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما مهما كانت العقبات التي تواجهها”.

وأضاف أن اللقاء شهد “استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها المتلاحقة وسبل التعامل مع انعكاساتها السلبية، لا سيما على الأمن الغذائي للدول العربية”.

وقال إن الامين العام “حرص علي الاستماع الي طرح الوزير الضيف في موضوع تداعيات الحرب الدائرة في اوكرانيا علي الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أنه يتعين على الغرب السعي “كي تنحاز هذه الدول إلى جانبنا، ولكن إذا ضاعت حرب الغذاء، فإن هذه البلدان، بغض النظر عمن المخطئ، ستشعر بالخيانة ولن تقف إلى جانبنا”.