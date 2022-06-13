إيطاليا: ارتفاع ساعات العمل في الربع الأول للعام الجاري بنسبة 1.5٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن، الربع الأول من عام 2022، شهد زيادة في مدخلات قطاع العمل، مقاسة بعدد الساعات، بنسبة 1.5٪ مقارنة بالربع السابق له، وبنسبة 6.7٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الإثنين، إنه “في الفترة نفسها المشار إليها أعلاه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪ من الناحية الاقتصادية وبنسبة 6.2٪ من حيث الاتجاه”، مبيناً أن “في الربع الأول لعام 2022، كان هناك 120 ألف موظف أكثر مما كانوا عليه في الربع الرابع من عام 2021″، أي بنسبة 0.5٪.

وذكر التقرير الإحصائي، أن “الزيادة تعزى إلى نمو أعداد الموظفين ذوي العقود محددة المدة بمجموع 72 ألفاً، أي بنسبة 2.4٪ في غضون ثلاثة أشهر”، وكذلك “النمو بكثافة أقل للموظفين الدائمين بمجموع 33 ألفاً وبنسبة 0.2٪”، وكذلك “الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بـ15 ألفاً، أي بنسبة 0.3٪”.

وأشار تقرير (إستات) إلى أن “عدد العاطلين عن العمل انخفض بحاصل 114 ألف شخص”، أي “بنسبة 5.0٪ خلال ثلاثة أشهر”، كما “انخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 عامًا بفارق 66 ألفًا، أي بنسبة 0.5٪”.

وذكر التقرير أنه “مقارنة بشهر آذار/مارس 2022، تشير البيانات الشهرية المؤقتة لشهر نيسان/أبريل 2022 إلى استقرار كبير في عدد العاملين (انخفاض بمجموع 12 ألفًا، وبنسبة 0.1٪)”، فضلا عن “انخفاض طفيف آخر في عدد العاطلين عن العمل بحاصل 17 ألفًا، وبنسبة 0.8٪”، مقابل “زيادة بعدد الأشخاص غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 بمجموع 34 ألفاً، أي بنسبة 0.3٪”.