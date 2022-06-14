دراغي: إيطاليا تسعى للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، الثلاثاء إن “إيطاليا ملتزمة بالبحث عن السلام” في إشارة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف دراغي، في ختام زيارته لمتحف تاريخ الهولوكوست (ياد فاشيم) بالقدس الغربية، “ليساعدنا صمت هذا المكان على مواجهة عنف عصرنا”.

وقال “ياد فاشيم يشهد على أهوال المحرقة، ولكن أيضًا على شجاعة أولئك الذين وقفوا ضدها. تفرض الذاكرة علينا واجب محاربة اللامبالاة ومكافحة معاداة السامية. إيطاليا ملتزمة بشدة للدفاع عن كرامة الإنسان ورفض كل أشكال الكراهية وكل تمييز”.

ويختتم رئيس الوزراء الايطالي اليوم زيارته لإسرائيل وفلسطين التي بدأت الامس من تل أبيب والقدس وتقوده عصر اليوم الى رام الله للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية.