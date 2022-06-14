المفوضية الاوروبية تعلن شراء لقاحات جدري القردة لتوزيعها على الدول الاعضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الجهاز التنفيذي الاوروبي أنه بصدد شراء لقاحات للوقاية من جدري القردة لتوزيعها على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس، على هامش اجتماعات مجلس الصحة في لوكسمبورغ “سأوقع اتفاقية لشراء حوالي 110.000 لقاح ضد جدري القردة، لتسليمها إلى الدول الأعضاء اعتبارًا من نهاية شهر حزيران/يونيو” الجاري.

واضافت “لدينا الآن حوالي 900 حالة إصابة بجدري القردة في الاتحاد الأوروبي، وحوالي 1400 في العالم. إنها المرة الأولى التي نستخدم فيها أموال الاتحاد الأوروبي لشراء لقاحات يمكننا بعد ذلك توزيعها على الدول الأعضاء. وهذا يوضح ما نقوم به يمكننا القيام به عندما نعمل معًا”.

وقد قيّمت منظمة الصحة العالمية خطر جدري القردة بالصحة العامة في المُجمل بأنه متوسط على كلا الصعيدين العالمي والإقليمي.

وحسب المنظمة الاممية، قد تنتقل عدوى المرض إلى أي شخص يخالط عن قرب شخصا مصابا بجدري القردة. فهذا الفيروس ينتشر، بشكل رئيسي، من خلال التلامس أو المخالطة عن قرب التي تتيح التعرض لقُرح أو آفات أو تقرحات معدية على الجلد أو في الفم أو الحلق.

وأشارت منظمة الصحة العالمية الى أن أعراض جدري القردة تشمل عادة الحمى والصداع الشديد وآلام العضلات وآلام الظهر والإحساس بالوهن وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي أو البثور. ويبدأ الطفح الجلدي عادة في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من بداية الحمى. ويمكن أن تكون البثور مسطحة أو ناتئة قليلاً، مليئة بسائل شفاف أو مائل إلى الصفرة، ثم يمكن أن تتقشر وتجف وتتساقط. ويمكن أن يتراوح عدد البثور لدى شخص واحد من بضعة إلى عدة آلاف. ويميل الطفح الجلدي إلى التركز في الوجه وراحتَي اليدين وباطن القدمين. ويمكن أن تظهر أيضًا في الفم والأعضاء التناسلية والعينين. وتستمر الأعراض عادةً ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع وتختفي من تلقاء نفسها دون علاج.