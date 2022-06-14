دراغي: نعمل مع إسرائيل لإستخدام موارد الغاز شرق المتوسط وتطوير الطاقة المتجددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي الثلاثاء عن “عمل مشترك” مع إسرائيل “على صعيد الطاقة في استخدام موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ولتطوير (مصادر) الطاقة المتجددة”.

واضاف دراغي، في تصريحات مشتركة للاعلام مع نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت، “نريد تقليل اعتمادنا على الغاز الروسي وتسريع انتقال الطاقة نحو الأهداف المناخية التي حددناها لأنفسنا”.

واشار دراغي، الذي يزور إسرائيل والاراضي الفلسطينية، إلى أنه ناقش مع بينيت “أيضًا مخاطر كارثة الغذاء بسبب الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود”. وقال “يجب أن نعمل على وجه السرعة عبر الممرات الآمنة لنقل الحبوب، لأنه أمامنا القليل من الوقت”.