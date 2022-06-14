دراغي: إسرائيل دولة صديقة وشريك أساسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إن “إسرائيل دولة صديقة لإيطاليا وشريك أساسي”، واصفا العلاقات الثنائية بـ”الوثيقة”، والتي “تعززت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة في المجالات الصحية والاقتصادية والتجارية”.

ونوه دراغي في تصريحات مشتركة للاعلام مع نظيره نفتالي بينيت، بأنه “منذ بداية وباء كوفيد-19 كان هناك تبادل مستمر للمعلومات بين حكوماتنا، لتحسين استراتيجياتنا للتطعيم واحتواء العدوى. نريد أن يستمر هذا التعاون في المجالات الطبية والعلمية وأن يمتد أيضًا إلى عدة قطاعات أخرى”.

واردف رئيس الوزراء الايطالي “على الرغم من الوباء، ارتفع التبادل التجاري في عام 2021، ويبدو أن هذا الاتجاه قد تأكد مرة أخرى هذا العام. نريد زيادة تعزيز تعاوننا، لا سيما في القطاعات الأكثر ابتكارًا، مثل الروبوتات والتنقل المستدام والفضاء وتكنولوجيا الزراعة”.