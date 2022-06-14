دراغي: درست مع الاسرائيليين أفق استئناف مفاوضات السلام مع فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي اليوم الثلاثاء إن “اللقاءات الأخيرة (مع المسؤولين الاسرائيليين) أتاحت لنا دراسة الأوضاع في المنطقة سويًا ودعم عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية”.

وأضاف دراغي في تصريحات مشتركة للاعلام مع نظيره نفتالي بينيت “تناولنا الأوضاع في لبنان وسورية التي يؤثر استقرارها على المنطقة بأكملها، ودرسنا فرصة استئناف عملية السلام مع فلسطين”.

وقال دراغي، الذي سيلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشيتة عصر اليوم، “هذا موضوع سوف أتناوله بعمق أيضًا خلال زيارتي لرام الله”.