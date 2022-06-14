بينيت لدراغي: “علاقاتنا أفضل اليوم وسنفتح فصلاً جديداً”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: “هنا بدأت العلاقات بين روما وإسرائيل، واليوم أصبحت أفضل قليلاً، وقد أسهمت دولتانا في عمليتي التقدم والتنمية”.

وخلال تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء ماريو دراغي، الثلاثاء أضاف بينيت، “اليوم نفتح فصلا جديدا في علاقاتنا، وسنعقد قمة لحكومتينا في اسرائيل بعد توقف دام ما يقرب عقداً من الزمن”.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده “ستكون قادرة على مساعدة أوروبا ودول مثل إيطاليا من خلال إنتاج الغاز الطبيعي في الأحواض البحرية بمياهها، وهذا خبر ممتاز”. وأوضح أن “التعاون ضروري حتى يمكن لغازنا الطبيعي أن يخدم أوروبا أيضًا”.

وخلص بينيت مخاطبا دراغي: “قبل بضع سنوات، يا صديقي العزيز، ألقيت خطابًا شهيرًا زعمت فيه أنك مستعد لدعم عملة اليورو بأي ثمن. حسنًا، تلبية لكل ما يتطلبه الأمر، سيتم توجيه الجهود نحو تعزيز علاقاتنا”.