إيطاليا نجدد دعمها لانضمام أوكرانيا للاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي اليوم الثلاثاء أن “إيطاليا تدعم وستواصل دعم أوكرانيا بتصميم في رغبتها بأن تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي”.

وقال دراغي في تصريحات مشتركة للإعلام، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “الحكومة الإيطالية ستواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار و مفاوضات سلام في أقرب وقت ممكن، وفق إطار يحظى بقبول أوكرانيا”، معربا في هذا الصدد عن الشكر للحكومة الإسرائيلية على “جهود الوساطة التي تبذلها في هذه الأزمة”.

هذا وفي سياق الدعم الاوروبي للسلطات الاوكرانية، من المتوقع أن يقوم دراغي بزيارة مشتركة إلى كييف رفقة المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى نهاية الشهر الجاري، حسبما تناقلت وسائل اعلام ألمانية خلال اليومين الماضيين.