البابا: الحرب بأوكرانيا بسبب قوة عظمى تنوي فرض إرادتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عاد البابا فرنسيس مجددا للحديث عن الحرب في أوكرانيا، والتي قال إنها اندلعت بسبب وجود “قوة عظمى” تريد “فرض إرادتها”.

وقال البابا في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس للفقراء 2022، “لقد جاءت الحرب في أوكرانيا لتضيف إلى الحروب الإقليمية التي حصدت الموت والدمار في السنوات الأخيرة. لكن الصورة هنا أكثر تعقيدًا بسبب التدخل المباشر لـ (قوة عظمى) تنوي فرض إرادتها ضد مبدأ تقرير المصير للشعوب”

وأردف في الرسالة، التي نشر نصها إعلام الفاتيكان اليوم الثلاثاء، “تتكرر مشاهد الذاكرة المأساوية ومرة ​​أخرى الابتزاز المتبادل لبعض الأقوياء يغطي صوت الإنسانية الذي يدعو إلى السلام “.

وتابع البابا متسائلا “كم من الفقراء تخلِّفُ حماقة الحرب؟ وأينما نظرنا، يمكننا أن نرى كيف يؤثر العنف على الأشخاص العزّل والأكثر ضعفًا. إجلاء آلاف الأشخاص عن بلادهم، ولاسيما الأطفال، لاستئصالهم وفرض هوية أخرى عليهم”.