رئيس الوزراء الإيطالي: توقيع 6 اتفاقيات مع فلسطين بقيمة 17 مليون يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “هذه الزيارة هي أيضًا فرصة لتوقيع ست اتفاقيات تنموية مع فلسطين، بقيمة إجمالية قدرها 17 مليون يورو”.

ولدى لقائه نظيره الفلسطيني محمد اشتية في رام الله، الثلاثاء، قال دراغي، إن هذه الاتفاقيات “تغطي مجالات مهمة مثل طب جراحة الأطفال، الزراعة، توظيف الشباب وحماية التراث الثقافي”.

وذكر رئيس الحكومة أن،

وأوضح رئيس الوزراء أن “هذه الأموال تعزز مساهمات إيطاليا الحالية في مجال المساعدات التنموية لفلسطين، والتي تغطي العديد من المجالات المختلفة، وتشمل استثمارات في قطاع التراث الثقافي، كمشروع موقع تل السلطان الأثري في أريحا، الذي نتعاون فيه مع اليونسكو”.

وخلص دراغي مشيراً الى أن “شركات إيطالية عديدة تنشط على الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وفي مجالي الميكانيك والتقنيات العالية”.