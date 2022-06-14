إيطاليا: زيارة فون دير لاين تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي تجاه فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي تجاه فلسطين.

ولدى لقائه نظيره الفلسطيني محمد اشتية في رام الله، الثلاثاء، قال دراغي، إن بلاده “تتعاون مع المؤسسات الفلسطينية لتقديم آفاق جديدة لتدريب تنشئة الشباب”، وذلك “من خلال المنح الدراسية والشراكات بين الجامعات”.

وتابع رئيس الحكومة القول: “نحن نشارك هذه الجهود مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، ويسرني أن تأتي زيارة الرئيسة أورسولا فون دير لاين لتؤكد من جديد، التزام المفوضية الأوروبية تجاه فلسطين”.