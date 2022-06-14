إيطاليا: 39474 إصابة بكوفيد و73 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 39,474 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 73 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 167,505.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 228,559 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 17.3٪ مقابل 13.9٪ أمس”.

وأشارت النشرة إلى “انخفاض عدد حالات الاستشفاء للأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض”، إذا “تراجع عدد حالات الدخول إلى المستشفى بمقدار 11 منذ يوم أمس ليصبح المجموع الإجمالي حاليا 4199 شخصاً”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه بالنسبة لـ”وحدات العناية المركزة، فقد انخفض عدد شاغليها بمجموع 10 أشخاص منذ يوم أمس، وليصل عددهم الإجمالي إلى 183″.