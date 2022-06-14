البابا يدعو لأجور وساعات عمل عادلة والكف عن الاستعباد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس إلى “أجور وساعات عمل عادلة”، والى “الكف عن الاستعباد”، في عالم العمل.

وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي السادس للفقراء ٢٠٢٢ والذي يمرّ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت عنوان: “يسوع المسيح افتَقَرَ لأَجْلِكُم”، كتب الأب الأقدس، أنه “عندما يصبح القانون الوحيد هو حساب الربح في نهاية اليوم، نفقد جميع ما يلجُم منطق استغلال الأشخاص الذين يصبحون مجرّد وسائل”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد تابع البابا القول، إنه بالتالي “لا يعود هناك وجود لأجور عادلة، ولا ساعات عمل عادلة، وتُخلَق أشكال جديدة من العبوديّة، يعاني منها الأشخاص الذين ليس لديهم بديل وعليهم أن يقبلوا هذا الظلم السَّام لكي يحصلوا على الحد الأدنى من الرزق”.

واستدرك البابا: “أما الفقر الذي يحرّر فهو الذي يقف أمامنا كخيار مسؤول للتخفيف من ثقل الثانويّات، والتركيز على الأساسي. في الواقع، يمكننا أن نجد بسهولة ذلك الشعور بعدم الرضا الذي يشعر به الكثيرون، لأنّهم يشعرون أنّ شيئًا مهمًا ينقصهم، فيذهبون للبحث عنه تائهين بلا هدف، وإذ يرغبون بالعثور على ما يرضيهم، هم يحتاجون لأن يتمَّ توجيههم نحو الصغار والضعفاء والفقراء لكي يفهموا أخيرًا ما يحتاجون إليه حقاً”.

وأشار فرنسيس إلى أن “لقاء الفقراء يسمح لنا بأن نضع حدًّا للكثير من القلق والمخاوف غير المنطقيّة، لكي نصل إلى ما يهمّ حقًا في الحياة والذي لا يمكن لأحد أن يسرقه منا، وهو: المحبّة الحقيقيّة والمجانيّة”. واختتم بالقول “إنَّ الفقراء في الواقع، وقبل أن يكونوا موضوع صدقتنا وإحساننا، هم أشخاص يساعدوننا لكي نتحرّر من قيود القلق والسطحيّة”.