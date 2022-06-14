مسؤول فاتيكاني: كفى تصريحات ضد الفقر بل التزام فعّال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا مسؤول فاتيكاني إلى الكف عن الاكتفاء بإطلاق التصريحات ضد الفقر، بل يجب أن يكون هناك التزاماً فعّالاً لمكافحة الفقر.

وفي معرض تقديمه لرسالة البابا لليوم العالمي المخصص للفقراء، أعرب رئيس المجمع البابوي للبشارة الجديدة، المونسنيور رينو فيزيكيلّا، عن “الأمل بأن يعاد تكرار لفتة البابا الرمزية بوليمة الغداء هذا العام أيضاً مع الفقراء في قاعة بولس السادس”، مبيناً أن “رغبة البابا حية دائماً مثل رغبة الفقراء بلقائه”.

ثم ركز المونسنيور فيزيكيلّا على التعقيد المتمثل بتحديد الأشكال العديدة للفقر، قائلاً: “أفكر في الشعور بالوحدة والقلق والتهميش الوجودي النموذجي للثقافة العلمانية”. واختتم بالقول إنه “يتم أحيانًا تهميش صوت الكنيسة في هذا السياق”.