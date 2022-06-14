وزير الثقافة الإيطالي: ندعم ضم أوديسا الأوكرانية لقائمة اليونسكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الموروث الثقافي الإيطالي داريو فرانشيسكيني، أن بلاده “ستدعم أوكرانيا في إعداد ملف ترشيح أوديسا لإدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي”.

وأضاف فرانشيسكيني، أنه “يسعدني أن أتابع على الفور الطلب الذي قدمه لي وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشينكو، وعمدة أوديسا، جينادي تروخانوف، لدعم الإدراج على قائمة التراث العالمي لأوديسا، مدينة ذات جمال كبير واهمية تاريخية وفنية، تربطها وإيطاليا علاقات عديدة نسجت على مر السنين، وهي تتعرض لعدوان عسكري وحشي”.

وقال الوزير، إنه “تلبية لنداء السلطات الأوكرانية، تتيح وزارة الثقافة الإيطالية اختصاصاتها وخبرتها الواسعة المكتسبة في قطاع اتفاقيات التراث العالمي لليونسكو، لإعداد وثائق الترشح لمدينة أوديسا”، مبيناً أنه “بمجرد الانتهاء من الترشيح وتقديمه لليونسكو، يمكن تقييمه بالفعل خلال لجنة التراث العالمي التالية في فئة التسجيلات الطارئة”.

وأوضح فرانشيسكيني أن الأمر يتعلق بـ”إجراء خاص، منصوص عليه في المبادئ التوجيهية التشغيلية لاتفاقية التراث العالمي، والذي يتم تبنيه في حالات عاجلة، يتميز بفترات تقييم مخفضة. تم إرسال الاقتراح الإيطالي رسميًا من قبل اليونسكو إلى وزارة الثقافة الأوكرانية، وقد تم إدراج التسجيل المقترح لمدينة أوديسا ومينائها على قائمة العروض الوطنية الأوكرانية في عام 2009″.

وخلص الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، الى القول، إن “وزارة الثقافة عملت بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من خلال التمثيل الإيطالي لدى اليونسكو”.