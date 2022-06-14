رئيس النواب الإيطالي: تجاوز آلية الإجماع شرط أساس لتطور الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، أنه للسماح للمؤسسات الأوروبية باتخاذ الخطوات اللازمة إلى الأمام “من الضروري تجاوز آلية الإجماع”، وهو تغيير يجب اعتباره “شرطا مسبقا للصلابة السياسية للاتحاد”.

وقال فيكو، في نهاية لقاء جمعه ورئيس البرلماني الفدرالي الألماني (البوندستاغ) بربيل باس، بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو) الثلاثاء، إنه “تمت مناقشة القضايا الاقتصادية التي تمثل محور الاهتمام في اللحظة الراهنة، مع الحاجة إلى سياسة طاقة أوروبية مشتركة، يجب أن تضمن أمن الإمدادات، دون التخلي عن الاستدامة، بما يتماشى وخارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأوروبي لنفسه”.

وأضاف فيكو أن لقاء اليوم “جزء من تعزيز الحوار البرلماني بين البوندستاغ ومجلس النواب. في الأشهر الماضية، عقب غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا، شجعنا مبادرة مشتركة، نظمت اجتماعاً استثنائياً لمجالس النواب بمجموعة الدول السبع”،

وأشار السياسي المنتمي إلى حركة خمس نجوم، إلى أنه “بناءً على اقتراح إيطالي، حضر الاجتماع رئيس البرلمان الأوكراني أيضاً”، مبيناً أن “الوضع في الجبهة الأوكرانية يتزايد خطورة، وبالتالي من الضروري أن تمارس جميع الدول الأوروبية أقصى قدر من الضغط على الاتحاد الروسي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وتابع فيكو، “لقد جددت أيضًا دعم إيطاليا لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه من الضروري والملح تقديم إجابة لدول غرب البلقان التي تنتظر منذ سنوات عديدة. بالنسبة لألبانيا ومقدونيا الشمالية، يجب أن تبدأ المفاوضات”. وخلص إلى القول إن “التأخير سيعني الإضرار بتلك المجتمعات وبأوروبا نفسها”.