إيطاليا: وصول حوالي 22 ألف مهاجر منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن 21945 مهاجراً وصلوا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام وحتى الآن.

وقالت الداخلية التي أخذت بعين الاعتبار في تقريرها، عمليات الرسوّ التي تم رصدها بحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم، إن “في الفترة ذاتها من العام الماضي، كان هناك 17,420 وافداً بينما توقف الرقم عند 5585 عام 2020”.

وذكر البيان أن “في اليومين الماضيين، وصل 83 شخصًا (22 أمس و61 اليوم) إلى سواحلنا، مما رفع إجمالي الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ بداية الشهر الجاري إلى 2464”. أما “في العام الماضي، ففي شهر حزيران/يونيو بأكمله، كان هناك 5,840 وافداً، بينما في عام 2020 كان هناك 1,831”.

وأشارت المذكرة إلى أنه بناءً على ما تم الإعلان عنه وقت النزول من جنسيات المهاجرين، فـ”من بين ما يقرب الـ22 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2022، هناك 4120 من الجنسية البنغالية (19٪)، بعدها من مصر (3,935، 18٪)، ثم تونس (2,686، 12٪)، فأفغانستان (2,421، 11٪)، سورية (1,462، 7٪)، ساحل العاج (931، 4٪)، إيران (678، 3٪)، غينيا (640، 3٪)، إريتريا (616، 3٪)، السودان (466، 2٪)”.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه “يضاف إلى ما يضاف الى ما سلف ذكره، 3990 شخصًا (18٪) قادمين من دول أخرى أو الذين لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية”.