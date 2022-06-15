زيلينسكي: حاجة لأسلحة لوقف الصواريخ الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القول للشركاء الغربيين، إن بلاده بحاجة إلى أسلحة حديثة لوقف الصواريخ الروسية، التي لا تستطيع المعدات العسكرية التي تمتلكها القوات المسلحة الأوكرانية حاليًا، إسقاطها.

وقال زيلينسكي في بيان موجه للمواطنين الأوكرانيين الأربعاء، إن “أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ. ولا تزال بلادنا لا تمتلك ما يكفي منها”، مبيناً أن “التأخير في الإمدادات لا يمكن تبريره. سأؤكد هذا باستمرار عند التحدث مع شركائنا”.

وتابع الرئيس الأوكراني، “لهذه الغاية، أعلن عن إجراء محادثات مهمة هذا الأسبوع، لن تقتصر على السياسيين الأوروبيين فقط”. وأوضح أن “روسيا لا تزال تمتلك أنواع عديدة من الصواريخ السوفيتية، وهي أكثر خطورة. فهي أقل دقة بكثير وبالتالي أكثر تهديدًا للأهداف المدنية والمباني السكنية العادية”.

ثم أفاد زيلينسكي أنه طلب “من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوغني، التحقق من الأخبار المنشورة على بعض وسائل الإعلام، والتي تفيد بوجود جنود دفاع أوكرانيين بدون معدات حماية شخصية كافية”.

واسترسل الرئيس: “التقارير التي أتلقاها متباينة بشكل كبير. أتوقع الآن إجراء عمليات تفتيش لوجستية في الجيش، تشمل ما يتم توفيره وكيفية توزيع معدات الحماية الشخصية”. واختتم بالقول: “يجب أن يكون لدى كل شخص في مناطق القتال اليوم، كل ما يحتاج إليه لحماية نفسه”.