المخابرات البريطانية: القوات الروسية تسيطر على معظم أجزاء سيفيرودونتسك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – أعلن جهاز الاستخبارات البريطاني، أنه “بعد أكثر من شهر من القتال العنيف، أصبحت القوات الروسية تسيطر الآن على معظم أجزاء سيفيرودونتسك”، شرق أوكرانيا.

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث للوضع الميداني، قدمته مخابرات لندن، الأربعاء، أن “تكتيكات حرب المدن الروسية، التي تعتمد على الاستخدام المكثف للمدفعية، قد تسببت بأضرار جانبية جسيمة في جميع أنحاء المدينة”.

وتابعت: “لجأت عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب عدة مئات من المدنيين، إلى مخابئ تحت الأرض تابعة لمصنع آزوت للكيماويات في المنطقة الصناعية بالمدينة”، ومن “المرجح أن تظل القوات الروسية متمركزة حول المنشأة طالما تمكن المقاتلون الأوكرانيون من الصمود تحت الأرض”.

وخلص التقرير الاستخباراتي إلى القول، إن “من المحتمل أن يمنع هذا روسيا مؤقتًا من إعادة تكليف هذه الوحدات بمهام في مكان آخر”، لكن “من المستبعد أن روسيا كانت تتوقع مثل هذه المعارضة القوية، أو مثل هذا الصراع البطيء والمرهق في وقت التخطيط لغزوها”.