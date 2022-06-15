غازبروم تعلن تخفيض جزئي اليوم لإمدادات الغاز لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة أن شركة (غازبروم) الروسية أبلغتها “بتخفيض محدود” في إمدادات الغاز الطبيعي اليوم الاربعاء “يعادل نحو 15%”.

وأشار متحدث باسم عملاق الطاقة الإيطالي، في تصريح لوكالة (آدنكرونوس) إلى أن” أسباب الانخفاض لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي”، مؤكدا أن “إيني تراقب الوضع باستمرار”.

ويأتي ذلك غداة اعلان غازبروم خفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب (نورد ستريم) بأكثر من 40% معزية القرار إلى تأخر شركة (سيمنز) في تسليم معدات وصفتها بالضرورية.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستستغنى بالكامل عن الغاز الروسي بحلول خلال النصف الثاني من عام 2024. وتحدث رئيس الوزراء أمس الثلاثاء عن “عمل مشترك” مع إسرائيل “على صعيد الطاقة في استخدام موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ولتطوير (مصادر) الطاقة المتجددة”. وأضاف، بعد اجتماعه أمس في إسرائيل مع نظيره نفتالي بينيت، “نريد تقليل اعتمادنا على الغاز الروسي وتسريع انتقال الطاقة نحو الأهداف المناخية التي حددناها لأنفسنا”.

ووقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر في وقت سابق اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن تعزيز صادرات غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.