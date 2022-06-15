إيطاليا تقلل من وقع خفض غازبروم اليوم لإمدادات الغاز على مخزونها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استبعد وزير التحول البيئي في الحكومة الإيطالية، روبرتو تشينغولاني تأثير التخفيض المعلن اليوم من شركة غازبروم الروسية في إمدادات الغاز على مخزون البلاد من الغاز الطبيعي.

وقال الوزير في مذكرة “تدفقات الغاز الطبيعي تتم مراقبتها باستمرار بالتعاون مع المشغلين وفي الوقت الراهن لا نواجه حالة حرجة”.

وقد أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة في وقت سابق الأربعاء أن شركة (غازبروم) الروسية أبلغتها “بتخفيض محدود” في إمدادات الغاز الطبيعي اليوم الاربعاء “يعادل نحو 15%”. وأشار متحدث باسم عملاق الطاقة الإيطالي، في تصريح لوكالة (آدنكرونوس) إلى أن “أسباب الخفض لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي”، مؤكدا أن “إيني تراقب الوضع باستمرار”.